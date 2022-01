Ook Venray wil snel overleg over afgedwongen opvang vluchtelingen

Ook de gemeente Venray wil overleg met de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, over de noodopvang van vluchtelingen in de Limburgse gemeente. Venray kreeg een aanwijzing van voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol om op korte termijn 500 asielzoekers op te vangen in een evenementenhal in kerkdorp Oostrum. Maandag bleek dat de ex-staatssecretaris geen juridische grondslag had om gemeenten op te dragen asielzoekers op te vangen. Eerder dinsdag riep Enschede al op tot overleg over de ontstane situatie.