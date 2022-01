Geld.nl: inflatie kostte Nederlandse spaarders 9 miljard euro

Geld.nl keek verder naar cijfers van De Nederlandsche Bank wat betreft de hoeveelheid spaargeld van Nederlanders. ‘We hadden met z’n allen voor ongeveer 340 miljard euro op vrij opneembare spaarrekeningen staan’, zegt deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl in een toelichting. Daarop kregen Nederlanders volgens haar gemiddeld 0,05 procent rente, wat neerkomt op een totaal van 170 miljoen euro. ‘Door de inflatie van 2,7 procent werd het spaargeld echter ook 9,18 miljard euro minder waard’, aldus Bulthuis. ‘Als je de rente en de inflatie tegen elkaar wegstreept, blijft er een waardevermindering van 9 miljard euro over.’

Vooral de prijsontwikkeling van energie droeg vorig jaar bij aan de hogere inflatie. Een jaar eerder was de prijsstijging 1,3 procent. Zo was elektriciteit in 2021 gemiddeld meer dan 22 procent duurder dan een jaar eerder. In december vorig jaar liep de inflatie op naar 5,7 procent op jaarbasis en dat is het hoogste niveau in bijna veertig jaar. Volgens het CBS was de gas- en elektriciteitsrekening in de laatste maand van 2021 bijna 75 procent hoger dan een jaar eerder.