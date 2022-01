Biden hamert op betere rechten voor kiezers

President Joe Biden zoekt steun voor wetgeving die de rechten van kiezers moet verbeteren. In verband hiermee roept hij op procedures te veranderen in de Senaat, de Eerste Kamer van het Amerikaanse parlement (Congres). Daar stuit zijn Democratische Partij op felle tegenstand van de Republikeinen van voormalig president Trump.

In aanloop naar een bijeenkomst in Atlanta (Georgia), waar hij zijn plannen wil promoten, twitterde Biden dat de Senaat over het wetsvoorstel over bescherming van het stemrecht móet debatteren. Die wet zou ‘het onderdrukken’ van stemgerechtigden voorkomen. Biden verwijt sommige Amerikaanse staten dat die voor bepaalde bevolkingsgroepen het stemmen moeilijker willen maken. Het wetsvoorstel moet ook verhinderen dat uitslagen zo fel worden betwist als bij de verkiezing van Biden tot president in 2020.

Onder de bestaande regels is het moeilijk voor de Democraten wetten door de Senaat goedgekeurd te krijgen. Wanneer dat anders wordt geregeld, verwacht Biden de herziening van het kiesstelsel wel door de Senaat te kunnen loodsen. In het Huis van Afgevaardigden, de Tweede Kamer van het Congres, hebben de Democraten een duidelijke meerderheid, in de Senaat hebben ze 48 van de 100 zetels. Ze kunnen in principe rekenen op steun van de twee onafhankelijke senatoren. Pijnpunt is de traditie in de Senaat dat elke senator bezwaar kan maken tegen de manier waarop een omstreden kwestie wordt afgehandeld. Hij kan zo debatten uitstellen en vertragen en zelfs de stemming over een wet blokkeren.

‘Ik zal uw stemrecht en onze democratie verdedigen tegen alle buitenlandse en binnenlandse vijanden’, aldus Biden in de Atlanta-speech waarvan een deel al is gepubliceerd.