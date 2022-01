WHO-experts: liever aangepast vaccin dan boosterherhaling

Het steeds herhalen van boosterprikken is geen levensvatbare strategie, stellen experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In plaats daarvan heeft het de voorkeur nieuwe vaccins te ontwikkelen die overdracht van het coronavirus beter tegengaan.

Tot nu toe is de WHO afwachtend met haar oordeel over het aanpassen van bestaande vaccins om de dominante omikronvariant tegen te gaan. Die is een stuk besmettelijker dan de deltavariant, hoewel de ziektesymptomen wel milder zijn.

Coronavaccins die besmetting en overdracht goed kunnen tegengaan, evenals ernstige ziekteverschijnselen en sterfgevallen, zijn nodig en moeten worden ontwikkeld, aldus de expertgroep. Die moeten een krachtige reactie van het immuunsysteem oproepen om de noodzaak voor een herhaling van boosterprikken te verminderen.

De farmaceuten Pfizer en BioNTech denken hun aangepaste vaccin in maart klaar te kunnen hebben. Moderna mikt met zijn omikronvaccin op de herfst.