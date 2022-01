VN willen 5 miljard dollar voor noodhulp Afghanistan dit jaar

De Verenigde Naties willen ruim 5 miljard dollar (ruim 4,4 miljard euro) ophalen om de humanitaire crisis in Afghanistan dit jaar te bestrijden. Het is het hoogste bedrag ooit dat de volkerenorganisatie vraagt voor noodsteun aan een land.

Sinds de machtsovername van de Taliban dreigt een grote humanitaire crisis in Afghanistan. Volgens de VN kampt een groot deel van de bevolking met honger, hebben boeren te maken met droogte en kunnen miljoenen kinderen niet naar school. Ruim 1,1 miljoen kinderen lijdt aan acute ondervoeding.

Ongeveer 22 miljoen mensen in Afghanistan hebben hulp nodig. Veel Afghanen zijn gevlucht of willen het land ontvluchten. In vijf buurlanden zitten ongeveer 5,7 miljoen kwetsbare mensen uit Afghanistan. De VN willen ook hen helpen, maar daarvoor is nog eens 623 miljoen dollar voor nodig.

Het geld is bestemd voor tientallen NGO’s en VN-organisaties. Zij kunnen het gebruiken voor bijvoorbeeld voedsel, zorg, noodopvang, onderwijs en de middelen om de noodhulp bij de juiste mensen te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de Taliban het geld in handen krijgen. Die zeggen overigens dat steun hoognodig is.

De Verenigde Staten hebben dinsdag ruim 308 miljoen dollar (ongeveer 272 miljoen euro) toegezegd. ‘De VS blijven toegewijd aan het helpen van de mensen in Afghanistan’, aldus de Amerikaanse organisatie voor internationale ontwikkeling USAID.