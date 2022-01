Begrafenis EP-voorzitter David Sassoli vrijdag in Rome

De maandagnacht overleden voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli wordt vrijdag in Rome begraven. De uitvaartdienst vindt om 12.00 uur plaats in de Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen en van de Martelaren) in de Italiaanse hoofdstad, meldt Sassoli’s woordvoerder.

De vlaggen bij de EU-instellingen, zoals de parlementsgebouwen in Brussel en het Franse Straatsburg en bij de Europese Commissie in Brussel, hangen halfstok. Op de plotselinge dood van de 65-jarige Italiaanse sociaaldemocraat die sinds juli 2019 voorzitter van het Europees Parlement was, is geschokt gereageerd.

Volgens de Italiaanse premier Mario Draghi was Sassoli ‘een symbool van balans, menselijkheid en vrijgevigheid. Deze kwaliteiten zijn altijd erkend door al zijn collega’s, van elke politieke snit, en door alle Europese landen.’

Sassoli lag sinds 26 december in een Italiaans ziekenhuis, werd maandag bekend. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.