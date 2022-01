Wereldbank: omikron en inflatie vertragen groei wereldeconomie

De wereldwijde groei zal naar verwachting aanzienlijk vertragen van 5,5 procent vorig jaar, tot 4,1 procent dit jaar en 3,2 procent in 2023, staat in een nieuwe raming. Waar te midden van het sterke economische herstel van vorig jaar nog sprake was van veel opgehoopte vraag naar producten en diensten, lijkt dat komende tijd af te nemen. Daarnaast zijn veel overheden en centrale banken begonnen met het afbouwen van hun steunmaatregelen voor de economie.

Dat laatste was voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag al reden voor een waarschuwing. Opkomende economieën zouden zich moeten voorbereiden op mogelijk turbulente tijden nu bijvoorbeeld de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zich opmaakt voor het verhogen van de rente. Hogere rentetarieven betekenen namelijk dat financieringskosten stijgen voor sommige opkomende economieën die schulden in dollars hebben uitstaan. Deze landen lopen vaak al achter in het economische herstel en zijn dus minder goed in staat extra uitgaven te verwerken.

Nieuwe corona-uitbraken

De Wereldbank maakt zich eveneens zorgen over de landen waar overheden niet de middelen hebben nog veel extra’s te doen om hun economie te ondersteunen. Daar zouden nieuwe corona-uitbraken, aanhoudende knelpunten in de toeleveringsketens van bedrijven en de hoge consumentenprijzen die daarvan het gevolg zijn voor een zogenoemde harde landing kunnen zorgen. Wereldbankpresident David Malpass voegt eraan toe dat een toenemende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen en de bijkomende uitdagingen op het gebied van veiligheid eveneens bijzonder schadelijk zijn voor ontwikkelingslanden.

De nieuwe ramingen van de Wereldbank komen voordat het IMF een duidelijke beeld heeft kunnen schetsen van de impact van omikron. Het IMF komt pas op 25 januari met zijn nieuwe economische prognoses. Dat is later dan gepland, aangezien de organisatie naar eigen zeggen meer tijd nodig heeft om de nieuwe virusgolf te verwerken in de berekeningen.