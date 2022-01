Duizenden mensen kwamen besmet terug van vakantie of feest

In totaal zijn in de afgelopen week meer dan 200.000 positieve coronatests geregistreerd, het hoogste aantal ooit. In de vorige weken konden de onderzoekers bij ongeveer een op de drie mensen vaststellen waar ze besmet zijn geraakt. Dat was al vrij weinig in vergelijking met eerder dit jaar, maar het is nu gekelderd naar 17 procent. Dat is het laagste percentage ooit, aldus de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van de mensen bij wie de besmettingsbron is achterhaald, zijn de meesten thuis aangestoken. Eén iemand raakte besmet, nam het virus mee naar huis en stak vervolgens de andere gezinsleden of huisgenoten aan. Meer dan de helft van de achterhaalde besmettingen gebeurde zo. Iets meer dan een kwart liep het virus op door bij iemand op bezoek te gaan of door thuis bezoek te ontvangen. Voor beide groepen is dat een lichte daling ten opzichte van vorige week.

De categorie ‘feest’ is een grote stijger. Bijna 8 procent van alle besmettingen gebeurde daar. Dat is het hoogste percentage voor die categorie sinds de vierde golf in juli. Het openen van nachtclubs leidde toen tot veel besmettingen. Bij ongeveer 6 procent gebeurde de besmetting tijdens een reis of vakantie. Voor die categorie is dat het hoogste percentage sinds augustus, het einde van de zomervakantie.

Scholen en kinderdagverblijven waren bij elkaar goed voor 0,4 procent van de besmettingen, minder dan in de zomervakantie. Scholieren hadden een week langer kerstvakantie om het aantal coronagevallen te beperken. Een paar weken geleden gebeurde een op elke vijf besmettingen in Nederland op een school of kinderdagverblijf.