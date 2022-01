FNV roept Ahold Delhaize-topman uit tot ‘coronaprofiteur’

FNV reikt de titel voor de derde keer uit. Die is onderdeel van de uit het Verenigd Koninkrijk overgewaaide Fat Cat Day, waarop de aandacht wordt gelegd op de verdeling van welvaart in Nederland. Behalve Muller waren ook topvrouw Herna Verhagen van postbedrijf PostNL en topman Jacques van den Broek van uitzendbureau Randstad genomineerd.

De bond zegt dat de uitreiking ‘geen bedrijven bashen’ is, maar dat het gaat om aandacht voor de stijging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Daar pleit de vakbond al langer voor. Volgens de bond is het aan de topmannen en -vrouwen van Nederland om te zorgen dat hun personeel meer gaat verdienen. Deze ‘invloedrijke’ topmannen en -vrouwen zouden naar de zin van FNV hun invloed moeten gebruiken om te zorgen dat niet alleen bij hun eigen bedrijf maar ook bij andere bedrijven het minimumloon omhoog gaat.

Grote verschillen

‘We willen het publiek wijzen op de grote verschillen in de verdeling van de welvaart’, zegt de vakbondswoordvoerster. ‘Die bedrijven verdienen bakken met geld, maar dat gaat naar de aandeelhouders en directies. PostNL zegt steeds te verwachten dat het slecht gaat, maar vorig jaar was er forse winst en kon er nog steeds niks bij de lonen’, aldus de zegsvrouw.

‘Winnaar’ Ahold Delhaize laat weten de actie van FNV te respecteren, maar achter het eigen beloningsbeleid te staan. ‘We vinden dat de beloningen passend zijn voor de verantwoordelijkheden en werkzaamheden die bij de verschillende functies horen.’ Het winkelconcern wijst er verder op dat de goede resultaten van het bedrijf tijdens de coronacrisis veel extra banen hebben opgeleverd, zowel bij de winkels van Ahold Delhaize als bij toeleveranciers.

Randstad wilde niet ingaan op de nominatie van topman Jacques van den Broek. ‘Alles wat we erover zeggen is al te veel’, aldus een zegsvrouw. PostNL wijst erop dat het bedrijf ‘een vitale rol’ speelde tijdens de coronacrisis en dat het personeel begin vorig jaar 35 miljoen euro extra kreeg. Momenteel praat PostNL met de vakbonden over een nieuwe cao, maar een minimumloon van 14 euro per uur is niet haalbaar vanwege de dalende postvolumes, waarschuwt het bedrijf alvast.