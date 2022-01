Hoekstra op eerste buitenlandreis naar Brussel

De nieuwe buitenlandminister Wopke Hoekstra wijdt zijn eerste buitenlandbezoek aan de Europese Unie en België. Hij gaat de dag na zijn beëdiging langs bij de buitenlandchef van de Europese Unie Josep Borrell en bij zijn Belgische ambtgenoot Sophie Wilmès, in Brussel.

Het nieuwe kabinet wil voor Nederland een voortrekkersrol in de EU en wil de unie onder meer krachtiger laten optreden tegen ontsporingen in het buitenland. Maar het hoogopgelopen conflict met Rusland zal ook de aandacht van Hoekstra en Borrell vragen. Die kwestie ‘staat natuurlijk wel op plaats 1, 2 en 3’, zei Hoekstra eerder. De buitenlandministers van de EU bereiden al enige tijd strafmaatregelen voor Rusland voor.

Hoekstra schetste meteen na zijn aantreden het doembeeld van oorlog en predikte de-escalatie. Nederland wil volgens hem bijdragen aan stabiliteit. Binnen de NAVO, maar ‘ook in toenemende mate die rol pakken in de Europese Unie’.

De bestemming van een eerste bezoek geldt soms als een aanwijzing voor de prioriteiten van een nieuwe bewindsman. Hoekstra, die de afgelopen jaren al vaak in Brussel was als minister van Financiën, kan donderdag kennismaken met zijn collega’s van de andere EU-landen. Die komen dan bijeen in het Franse Brest.