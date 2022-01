IKEA wil vluchtelingen aan werkervaring en baan helpen

IKEA gaat in Nederland voortaan jaarlijks zeventig mensen met een vluchtelingenachtergrond een werkervaringsplek geven. Daarmee wil het woonwarenhuis ze klaarstomen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Na een betaald traject van drie maanden, waarbij bijvoorbeeld ook een taalcursus en andere trainingen horen, zal worden bekeken of ze bij IKEA zelf aan de slag kunnen. Ook zouden de plekken als voorbereiding kunnen dienen voor een baan elders.

Volgens een woordvoerster wil IKEA hiermee in eerste instantie bijdragen aan de integratie van zogeheten statushouders. Die hebben in Nederland volgens haar nog altijd een achterstandspositie op de arbeidsmarkt. Maar ze voegt eraan toe dat het natuurlijk ook mooi is als de nieuwe krachten bij IKEA kunnen blijven.

Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben veel bedrijven momenteel moeite om geschikt personeel te vinden. Door de coronacrisis is dat nu niet in alle sectoren even goed te merken. Maar op den duur is dat waarschijnlijk een probleem waar vrijwel alle werkgevers mee te maken krijgen.

Het Nederlandse programma is onderdeel van een breder initiatief bij IKEA om vanaf eind dit jaar wereldwijd minimaal 2500 vluchtelingen te ondersteunen. In verschillende landen zijn al succesvolle voorbeelden te zien, zegt IKEA. Zo hebben bij de Franse tak van het concern afgelopen twee jaar in totaal 88 vluchtelingen deelgenomen. De meeste van hen zijn vervolgens bij IKEA gebleven.