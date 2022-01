Nieuwe topman Bundesbank waarschuwt ECB voor recordinflatie

‘Het risico op dit moment is dat de inflatie langer hoog blijft dan momenteel wordt verwacht’, waarschuwde de nieuwe baas van de Duitse centrale bank. Als lid van de raad van bestuur van de ECB is Nagel medeverantwoordelijk voor het formuleren van het antwoord van de centrale bank op de stijgende inflatie in de eurozone, die in december 5 procent bedroeg. Dat is het hoogste niveau ooit en ruim boven de doelstelling van 2 procent van de ECB. De inflatie wordt aangejaagd door het economische herstel van de coronacrisis, de hoge gasprijzen en de toeleveringsproblemen.

Tijdens de laatste beleidsvergadering in december besloot het 25-koppige beleidsbepalende comité van de ECB tot een ‘stapsgewijze’ vermindering van het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties, waarmee de economie in het eurogebied tijdens de coronacrisis werd ondersteund.

Knelpunten

De bezorgdheid dat het snelle tempo van prijsstijgingen zou kunnen aanhouden neemt echter toe, aangezien de knelpunten in het aanbod die de inflatie hebben veroorzaakt, geen tekenen van versoepeling vertonen en geopolitieke conflicten de energiekosten verder dreigen op te drijven.

ECB-president Christine Lagarde, die ook aanwezig was bij het afscheid van Weidmann, verklaarde dat de centrale bank ‘een draaiboek heeft voor hoe te reageren als de inflatie in beide richtingen afwijkt van ons doel’. De ECB en de Bundesbank zijn het vaak oneens over het te voeren monetaire beleid, waarbij de Duitse centrale bank regelmatig pleitte voor een minder uitbundig stimuleringsbeleid als antwoord op crises.

Zonder compromissen

In de context van onzekerheid zou de ECB ‘haar primaire doelstelling van prijsstabiliteit moeten volgen zonder compromissen, en in het bijzonder zonder rekening te houden met de financieringskosten van lidstaten’, zei voormalig Bundesbank-topman Weidmann. De hoge overheidsschuld, die tijdens de pandemie alleen maar is gestegen, vormt volgens Weidmann een ‘groot risico voor het monetaire beleid’.

Nagel verklaarde de lijn van de Bundesbank te volgen, waarbij hij benadrukte dat het stimuleringsbeleid van de ECB niet ‘te lang’ moet doorgaan.