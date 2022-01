Ondanks koude stroming toch weer warmere oceaantemperatuur

De temperatuur van de oceanen is in 2021 voor het zesde achtereenvolgende jaar toegenomen. Dat is ondanks natuurverschijnsel La Niña, dat een afkoelend effect heeft op het water in de Stille Oceaan door een koude stroming voor de kust van Zuid-Amerika. Internationale onderzoekers, onder meer uit China en de Verenigde Staten, hebben deze bevindingen dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Advances in Atmospheric Sciences.