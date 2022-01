Drogisterijen hebben tekort aan type 2-mondkapjes uit OMT-advies

Drogisterijen hebben een tekort aan mondkapjes van het type 2. Dat zeggen Etos, Kruidvat, Trekpleister en het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. Etos verkoopt geen mondkapjes van dit type, maar gaat deze wel inkopen. Kruidvat en Trekpleister hebben de type 2-mondkapjes maar beperkt in de winkel liggen. Dit terwijl het Outbreak Management Team adviseert minimaal mondkapjes van dit type te dragen.

Type 1-mondmaskers volstaan niet meer, aldus het OMT. Type 2-mondmaskers zouden beter beschermen. Jos Jongstra, directeur van Centraal Bureau Drogisterijbedrijf, was verrast door het advies. ‘We hebben ruim voldoende mondkapjes van het type 1, maar van type 2 veel minder.’

Type 2-mondmaskers worden alleen beperkt verkocht door Kruidvat en Trekpleister, omdat er eerder tekorten van waren in de medische sector. ‘Iedereen heeft ingezet op type 1’, zegt ook een woordvoerder van de twee drogisterijen. ‘We proberen type 2 zo snel mogelijk in al onze winkels te krijgen.’ Ook Etos is deze mondkapjes dus aan het inkopen.

De mondmaskers die volgens het OMT ook volstaan zijn de FFP2-mondneusmaskers. Deze zijn bij Etos op het moment online uitverkocht. Ook bij Kruidvat en Trekpleister is de beschikbaarheid momenteel beperkt doordat ze veel verkocht worden aan mensen die op vakantie gaan. ‘De vraag naar deze maskers is de afgelopen weken verdubbeld omdat deze mondkapjes in sommige landen verplicht zijn’, legt een zegsvrouw uit.