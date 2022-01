Vanaf woensdag overal in Friesland boosterprikken zonder afspraak

Alle vaccinatielocaties in de provincie Friesland gaan boosterprikken zonder afspraak aanbieden, meldt GGD Fryslân. In Leeuwarden en Drachten konden mensen sinds vorige week al zonder afspraak binnenlopen voor een oppepprik tegen het coronavirus. Vanaf komende woensdag kan dat ook in Heerenveen, Sneek en Dokkum.

De openingstijden verschillen per vaccinatielocatie, aldus de GGD. Tot een uur voor sluitingstijd van een locatie kunnen mensen binnenlopen voor een prik. GGD Fryslân waarschuwt mensen dat ze te maken kunnen krijgen met ‘enige wachttijd’. Wie al een afspraak voor de oppepprik had staan, hoeft deze niet af te zeggen. Dat wordt ter plekke gedaan.

GGD’en kunnen boosterprikken zonder afspraak aanbieden als ze daar capaciteit voor hebben. Zodra ze méér prikkers hebben dan dat er afspraken gepland staan, hebben ze ruimte over voor het aanbieden van zogenoemde vrije inloop. Dat is het geval op steeds meer plekken in het land. Bij sommige GGD’en blijft een afspraak voorlopig wel vereist, zoals in de regio’s Utrecht, Noord- en Oost-Gelderland en Rotterdam-Rijnmond.

Alleen volwassenen voor wie het langer dan drie maanden geleden is dat ze hun laatste coronaprik kregen of die ondanks hun inenting een coronabesmetting doormaakten kunnen een boosterprik halen.