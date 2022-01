PO-Raad: overheid brengt scholen met weinig reserves in problemen

Basisscholen die weinig reserves hebben, dreigen volgens de PO-Raad in financiële problemen te komen doordat de overheid overstapt op een ander financieringssysteem. Vanaf begin 2023 wordt de bekostiging van de scholen door het ministerie van Onderwijs per kalenderjaar vastgesteld, in plaats van per schooljaar.

NU.nl signaleerde dinsdag als eerste dat dit tot problemen kan leiden. De nieuwssite becijferde dat de scholen in de eerste zeven maanden van 2023, als het nieuwe systeem is ingegaan, opgeteld 58 procent van hun jaarlijkse gelden krijgen. In het oude systeem zouden ze in die maanden 65 procent krijgen.

De overstap zou neerkomen op een eenmalige bezuiniging van 500 miljoen euro. Het ministerie noemt die conclusie echter ‘onzin’ en stelt dat de scholen ‘onderaan de streep gewoon 100 procent van het geld krijgen’. Het bedrag dat scholen in de eerste maanden van 2023 krijgen is inderdaad lager, ‘maar in de latere maanden van het jaar is het bedrag dat ze ontvangen juist weer hoger dan het jaar ervoor’, zo luidt de uitleg.

Boekhoudkundig verhaal

‘Op dit moment rekenen scholen zich in de laatste 5 maanden van het kalenderjaar meer inkomsten toe dan ze feitelijk ontvangen. Dit telt op tot 500 miljoen euro’, aldus het ministerie.

De PO-Raad wil ook niet spreken van een bezuiniging, maar dat wil volgens de woordvoerder van de organisatie niet zeggen dat er niks aan de hand is. ‘Als je het vanuit het ministerie bekijkt is het inderdaad een boekhoudkundig verhaal, maar voor een deel van de scholen is het wel echt een probleem’, zegt een woordvoerder van de PO-Raad. ‘Voor scholen die een spaarpotje hebben is dit goed op te vangen, maar er zijn ook scholen die dat niet hebben.’ Op die scholen kan de aanpassing volgens hem leiden tot lagere investeringen in de onderwijskwaliteit, of bijvoorbeeld in betere ventilatiesystemen om coronabesmettingen te voorkomen.

Leerachterstanden

Het onderwijs krijgt dit schooljaar overigens ook extra miljarden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om leerachterstanden die voortkomen uit de coronapandemie weg te werken. Dat geld mag niet worden gebruikt om de reserves aan te vullen, zegt de woordvoerder van de PO-Raad.

De raad zegt al langer te pleiten voor een goede overgangsregeling. ‘We zijn daar al een paar jaar mee bezig, maar het ministerie heeft daar weinig op bewogen’, zegt de woordvoerder. Hij vindt dat het ministerie de problemen voor scholen ‘bagatelliseert’.