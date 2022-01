WHO: helft Europa raakt in 2 maanden mogelijk besmet met omikron

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat zeker de helft van de Europese bevolking de komende zes tot acht weken besmet kan raken met de omikronvariant van het coronavirus. Dat is volgens directeur Hans Kluge van WHO Europa mogelijk als het huidige tempo waarmee omikron zich verspreidt aan blijft houden.

In de eerste week van het nieuwe jaar werden in de Europese regio meer dan 7 miljoen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een ruime verdubbeling over een periode van twee weken. Omikron wordt snel de dominante variant in het westen van Europa en verspreidt zich richting het oosten, aldus Kluge tijdens een persconferentie.

Omikron is besmettelijker dan andere varianten zoals delta, die eind vorig jaar nog verantwoordelijk was voor besmettingsgolven in Europa. Door de vele infecties ziet de WHO een stijging van het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Het aantal sterfgevallen is momenteel stabiel. Kluge maakt zich zorgen over de gevolgen voor de zorg en de impact op landen waar de vaccinatiegraad lager is.

De Europese regio van de WHO omvat 53 landen en gebieden, inclusief een aantal in Centraal-Azië. In vijftig van deze landen zijn besmettingen met de omikronvariant vastgesteld.