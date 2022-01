Chip- en techbedrijven zorgen voor stevig herstel AEX

De Amsterdamse AEX-index liet dinsdag een stevig herstel zien onder aanvoering van de chip- en technologiebedrijven. Beleggers lijken de zorgen over de hogere rentetarieven aan de kant te schuiven en stapten weer massaal in meer risicovollere beleggingen. ABN AMRO behoorde tot de dalers op het Damrak. De bank maakte bekend 90 miljoen euro extra uit te trekken voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening.

De markten zijn verder vooral in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag verschijnt. Bij aanhoudend hoge inflatie is de kans groot dat de Amerikaanse Federal Reserve beslist de rente sneller te verhogen om de geldontwaarding te beteugelen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger op 782,71 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1074,36 punten. Frankrijk, Parijs en Londen stegen tot 1,2 procent.

Amerikaanse chipsector

Chipbedrijf Besi (plus 7 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Branchegenoten ASMI en ASML stegen tot 4 procent na het sterke herstel in de Amerikaanse chipsector. Techinvesteerder Prosus dikte 4,7 procent aan. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een min van 0,9 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway klom 3,4 procent, geholpen door bemoedigende berichten van concurrent Delivery Hero. Het Duitse bedrijf denkt later dit jaar geen verlies meer te lijden op maaltijdbezorging. Dat moet in de tweede helft van 2022 gebeuren. Delivery Hero won 6,5 procent in Frankfurt.

ABN AMRO

In de MidKap ging roestvrijstaalmaker Aperam (plus 7 procent) aan kop dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, kampte met een verkoopadvies door Exane BNP Paribas en zakte 1,5 procent.

ABN AMRO verloor 1,2 procent. De bank reserveerde 250 miljoen euro in een eerdere regeling voor klanten die een lening hadden met variabele rente of een rekening met de mogelijkheid om rood te staan. Daar komt nu dus nog 90 miljoen euro bij. Eerder klonk al kritiek op de eerdere regeling die niet voldoende zou zijn.

Fastned

Fastned won bijna 3 procent. De uitbater van snellaadstations zag zijn omzet in het slotkwartaal van 2021 groeien onder meer dankzij de uitbreiding van het Europese netwerk van laadstations. Ook verhoogde Fastned de prijzen voor het opladen van elektrische auto’s.

De euro was 1,1326 dollar waard, tegen 1,1324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 79,53 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 82,12 dollar per vat.