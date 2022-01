Amerikaans-Russische dialoog was positief begin volgens Kremlin

Het gesprek van onderministers van Rusland en de Verenigde Staten in Genève was volgens het Kremlin ‘een positief begin’. Het overleg vond plaats omdat Moskou vindt dat het Westen zich te veel bemoeit met voormalige Sovjetrepublieken zoals Oekraïne en eist veiligheidsgaranties zoals uitsluiting van Oekraïens NAVO-lidmaatschap.

Onderminister Sergej Rjabkov en zijn Amerikaanse collega Wendy Sherman ontmoetten elkaar zondagavond en spraken elkaar maandag acht uur lang. Beiden hebben laten weten dat er geen doorbraak te melden valt en ze gaven geen gezamenlijke persconferentie na afloop.

Het onderhoud in Genève werd op korte termijn geregeld, omdat de spanningen tussen Moskou en Washington zo hoog zijn opgelopen. Het was crisisberaad in wat een nieuwe Koude Oorlog tussen het Westen en Rusland wordt genoemd. Zwitserse media concludeerden dinsdag dat het gesprek ‘die oorlog maar een paar graden warmer heeft gemaakt’.

Nieuwe rondes nodig

De Kremlinwoordvoerder hoopte dinsdag dat de dialoog uiteindelijk resultaat oplevert, ‘Het belangrijkste is resultaat, (maar) daar is nog niets over te zeggen. Er zijn nog nieuwe rondes nodig om een beeld te krijgen waar we staan.’ Het onderhoud van Rjiabkov en Sherman wordt deze week gevolgd door ander diplomatiek overleg tussen de twee gebrouilleerde mogendheden. Russische diplomaten spreken met de NAVO en met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

De westerse invloed in Oekraïne vormt al jaren de voornaamste bron van spanningen. Voor Rusland gaan de VS en Europese bondgenoten te ver. Moskou eist dat Oekraïne nooit lid van NAVO wordt. Volgens westerse zegslieden is er momenteel een enorme en dreigende Russische troepenmacht aan de grens met Oekraïne samengetrokken.

De wrijvingen over Oekraïne vloeien voort uit de afzetting van de gekozen pro-Russische president van Oekraïne in 2014. Het Westen ziet dat als het gevolg van een volksopstand, het Kremlin ziet dat als een gevolg van een vooral door de VS aangemoedigde staatsgreep die in Washington zorgvuldig zou zijn voorbereid. De huidige president Joe Biden bezocht tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009-2017) als vicepresident Oekraïne wel zes keer. Rusland lijfde kort na de machtswisseling begin 2014 in Kiev boos het schiereiland de Krim in. Moskou steunt sindsdien pro-Russische opstandelingen in het oosten van Oekraïne. Daar heerst sinds 2014 feitelijk een burgeroorlog.