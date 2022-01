Ondernemers: quarantaineregels moeten aangepast worden

Door het hoge ziekteverzuim komen steeds meer bedrijven in de problemen met het rond krijgen van hun roosters wat ook zorgt voor verstoringen in het productieproces. Bij VNO-NCW en MKB-Nederland komen daarover steeds meer signalen binnen van aangesloten bedrijven, bevestigt een woordvoerster.

Een oplossing voor het probleem zou kunnen zijn om de boosterprik mee te nemen in de quarantaineafweging, zo klinkt het. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in België. ‘Heb je die gehad en heb je geen klachten, dan hoef je na contact met een besmet persoon en een negatieve test niet in quarantaine’, aldus de organisaties. ‘Vanwege de korte incubatietijd van de omikronvariant zou je verder al na drie dagen quarantaine moeten kunnen testen en bij een negatief resultaat weer aan het werk moeten kunnen.’

Reserves

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ook voor het weer opengooien van de samenleving per 15 januari, als de huidige lockdown afloopt. De organisaties wijzen onder andere op de strengere regels die in Nederland gelden ten opzichte van andere landen. Daarnaast is het voor veel ondernemers niet meer rond te breien. Zo zijn de reserves van ondernemers in sectoren als de horeca, de retail en de evenementen volledig uitgeput, stellen ze.

De ondernemersorganisaties vinden ook dat er snel een oplossing moet worden gevonden voor getroffen ondernemers die nog altijd buiten de steunregelingen vallen. Ze vragen daarbij opnieuw aandacht voor het ontbreken van compensatie voor het inkomen van ondernemers. Ook moet een goede ‘stoppersregeling’ worden opgetuigd om ondernemers te helpen, zodat die niet privé ook in de problemen komen.