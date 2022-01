Quarantainegolf dwingt KFC deel Australisch menu te schrappen

Fastfoodketen KFC ziet zich in Australië genoodzaakt tijdelijk een aantal items van zijn menu te halen. Pluimveebedrijven kampen met personeelstekorten doordat te veel medewerkers zijn besmet met corona of in quarantaine moeten. Daardoor krijgt de om zijn gefrituurde kip beroemde keten niet genoeg kippenvlees aangeleverd.