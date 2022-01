World Economic Forum: sombere vooruitzichten wereldwijd herstel

Slechts één op de tien ondervraagde leden van het World Economic Forum (WEF) verwacht dat het wereldwijde herstel de komende drie jaar zal versnellen. Dat blijkt uit uit een peiling onder bijna duizend leiders uit het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld. Slechts één op de zes is optimistisch over de vooruitzichten voor de wereld.

In het jaarlijkse risicorapport van het WEF wordt klimaatverandering door de ondervraagden gezien als het grootste gevaar, terwijl afbrokkeling van de sociale samenhang, levensonderhoudcrises en verslechtering van de geestelijke gezondheid worden beschouwd als risico’s die het meest zijn toegenomen sinds het begin van de coronapandemie.

Extreem weer wordt gezien als het grootste risico voor de wereld op korte termijn. Het grootste risico voor de komende twee tot tien jaar is volgens de ondervraagden het mislukken van de acties om klimaatverandering tegen te gaan.

Niet voldoende

Het akkoord op de COP26-klimaatconferentie van de VN in november in Glasgow om te blijven streven naar een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius, wordt alom geprezen, maar veel van de bijna tweehonderd landen hadden op meer gehoopt.

‘Als we niets doen tegen klimaatverandering, kan het wereldwijde bbp met een zesde krimpen en de toezeggingen die tijdens COP26 zijn gedaan, zijn nog steeds niet voldoende om het doel van 1,5 graden Celsius te bereiken’, zei Peter Giger, hoofd risicobeheer bij Zurich Insurance, een van de samenstellers van het WEF-rapport.

Opkomend risico

Het rapport belicht ook vier gebieden van opkomend risico, zoals cyberbeveiliging, een wanordelijke klimaattransitie, migratiedruk en concurrentie in de ruimte. Het vooruitzicht van 70.000 satellietlanceringen in de komende decennia, naast ruimtetoerisme, verhoogt het risico op botsingen en toenemend puin in de ruimte te midden van een gebrek aan regelgeving. ‘Wie bestuurt de ruimte?’, is dan ook een belangrijke vraag volgens de samenstellers van het rapport.

Het rapport wordt elk jaar voorafgaand aan de jaarlijkse WEF-bijeenkomst in het Zwitserse Davos gepubliceerd. Het in Genève gevestigde WEF heeft vorige maand echter besloten om het evenement, dat in januari zou worden gehouden, uit te stellen tot medio 2022 vanwege de verspreiding van de omikronvariant. In verband met de virusuitbraak ging de top vorig jaar helemaal niet door. Doorgaans komen politici, topbestuurders uit het bedrijfsleven en academici elk jaar in Davos bijeen om de problemen in de wereld te bespreken.