Rutte: diep bedroefd over heengaan EP-voorzitter Sassoli

Premier Mark Rutte condoleert op Twitter de familie van de voorzitter van het Europees Parlement (EP) David Sassoli met diens overlijden in de nacht van maandag op dinsdag. In zowel het Italiaans als in het Engels zegt Rutte ‘diep bedroefd’ te zijn door het heengaan van de Italiaanse sociaaldemocraat. Sassoli stierf op 65-jarige leeftijd in een Italiaans ziekenhuis.