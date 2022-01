Vier Eris-verdachten niet in rechtbank door corona-quarantaine

Vier verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh zijn dinsdag niet in de rechtbank op Schiphol omdat zij in quarantaine zitten, omdat ze besmet zijn met corona of in aanraking zijn geweest met een besmet iemand. Vanaf dinsdag begint het requisitoir van het Openbaar Ministerie, daar zijn zes dagen voor uitgetrokken. De strafeisen tegen de negentien verdachten worden vrijdag 21 januari verwacht.

Bij de vier verdachten zijn iPads bezorgd in de gevangenis, zodat zij via videoverbinding de zittingen kunnen volgen. Ook is per koerier de tekst van het requisitoir bezorgd, mocht de verbinding haperen, liet de rechter bij aanvang van de zitting weten.

Het monsterproces met de naam Eris gaat onder meer over vijf moorden, diverse pogingen daartoe, verboden wapenbezit en afpersing. Hoofdverdachte is Caloh Wagoh-oprichter Delano R. Hij zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub hebben uitgezet. Taghi is geen verdachte in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo.

De rechtbank hoopt in juli uitspraak te doen.