Hoger loon voor personeel havens Rotterdam, Zeeland en Groningen

Werknemers van het Havenbedrijf Rotterdam en andere havenbedrijven gaan er 5,5 procent op vooruit in loon. Dat zijn de havenexploitanten met vakbond FNV overeengekomen. Aan het akkoord over een nieuwe cao gingen enkele kleine acties van werknemers vooraf.

De loonsverhoging wordt in twee stappen doorgevoerd. Met terugwerkende kracht gaan de lonen structureel met 3 procent omhoog per 1 januari. Op 1 juli volgt een stap van nog eens 2,5 procent. Daarnaast krijgen de ongeveer tweeduizend medewerkers van de havenbedrijven van Rotterdam, Groningen en Zeeland een eenmalige uitkering van 1000 euro bij een voltijds dienstverband.

FNV was het afgelopen najaar ontevreden met eerdere voorstellen van de werkgevers, omdat die geen recht zouden doen aan alle extra inspanningen van medewerkers in coronatijd. Om de eisen kracht bij te zetten voerden medewerkers onder andere in videovergaderingen actie, door hun achtergrond in Zoom of Microsoft Teams te veranderen in een afbeelding met actieleuzen.

Werknemers van havenbedrijven houden zich onder meer bezig met het beheer van de haven, toezicht op de afhandeling van de scheepvaart en de veiligheid in en rond de haven.