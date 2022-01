Flink hogere opening voor AEX, ABN AMRO bij dalers op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers zijn in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer van woensdag. Bij aanhoudend hoge inflatie is de kans groot dat de Amerikaanse Federal Reserve beslist de rente sneller te verhogen om de geldontwaarding te beteugelen. ABN AMRO stond bij de zakkers op het Damrak. De bank maakte bekend 90 miljoen euro extra uit te trekken voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening.

De AEX-index noteerde in de vroege handel 1,2 procent hoger op 782,11 punten. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was de sterkste stijger met een winst van 3,4 procent, geholpen door bemoedigende berichten van concurrent Delivery Hero. Het Duitse bedrijf denkt later dit jaar geen verlies meer te lijden op maaltijdbezorging. Dat moet in de tweede helft van 2022 gebeuren.

Verder stonden betalingsbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus in de kopgroep in de AEX met winsten tot 2,9 procent. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een verlies van 0,5 procent. De MidKap, met daarin ABN AMRO, stond 0,7 procent hoger op 1073,94 punten. De graadmeters in Duitsland, Frankrijk en Londen stegen tot 0,9 procent.

ABN AMRO

ABN AMRO verloor 0,7 procent. De bank reserveerde 250 miljoen euro in een eerdere regeling voor klanten die een lening hadden met variabele rente of een rekening met de mogelijkheid om rood te staan. Daar komt nu dus nog 90 miljoen euro bij waarmee de vergoedingen nu teruggaan tot de verjaringstermijn. Eerder klonk al kritiek op de eerdere regeling die niet voldoende zou zijn.

Bij de kleinere fondsen won Fastned bijna 5 procent. De uitbater van snellaadstations zag zijn omzet in het slotkwartaal van 2021 groeien onder meer dankzij de uitbreiding van het Europese netwerk van laadstations. Ook verhoogde Fastned de prijzen voor het opladen van elektrische auto’s, wat bijdroeg aan de meeropbrengsten.

Stern

Autobedrijf Stern maakte bekend het grootste deel van zijn activiteiten aan het Zweedse bedrijf Hedin te verkopen. Het aandeel steeg daarop 1,1 procent. Als de overname wordt afgerond krijgen de aandeelhouders van Stern een bijzonder dividend van 14,50 euro.

De euro was 1,1342 dollar waard, tegen 1,1324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 78,91 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 81,48 dollar per vat.