China plaatst opnieuw een miljoenenstad in lockdown

China plaatst na Xi’an en Yuzhou opnieuw een stad in een volledige lockdown. De 5 miljoen inwoners van Anyang, gelegen in de provincie Henan, moeten thuisblijven vanwege besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus.

Maandag werd bekend dat in Anyang twee personen besmet waren met omikron. Dinsdag werden 58 nieuwe besmettingen gemeld, maar de lokale autoriteiten maakten niet bekend of het om omikrongevallen ging. Sinds zaterdag zijn in Anyang 84 mensen positief getest. Niet-essentiële winkels zijn er dicht en inwoners worden massaal op het coronavirus getest.

De 13 miljoen inwoners van Xi’an zitten vanwege coronabesmettingen al drie weken in lockdown. De kleinere stad Yuzhou, met ongeveer 1,2 miljoen inwoners, zit een week in lockdown. In Tianjin, naast Beijing, mogen de 14 miljoen inwoners alleen nog in noodgevallen de stad verlaten. Bovendien moeten zij voor vertrek toestemming krijgen van hun werkgever of de lokale autoriteiten.

China worstelt met meerdere corona-uitbraken, enkele weken voordat de Olympische Spelen in Beijing in februari beginnen. Daarnaast zullen veel Chinezen deze maand op reis gaan vanwege het Chinees Nieuwjaar. Het land probeert virusuitbraken met strenge maatregelen snel te beëindigen.