FT: EU blokkeert fusie scheepsbouwers Daewoo en Hyundai

De Europese mededingingsautoriteit is van plan om de fusie tussen de twee grootste scheepsbouwers ter wereld in Zuid-Korea te blokkeren. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. De fusie tussen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering en Hyundai Heavy Industries wordt volgens Brussel als concurrentieverstorend gezien en dient te worden stopgezet. Het definitieve besluit zal waarschijnlijk deze week bekend worden gemaakt.

Het veto zal het eerste zijn van de mededingingsautoriteiten van de EU sinds Brussel meer dan twee jaar geleden een samenwerking tussen het Indiase Tata Steel en het Duitse Thyssenkrupp verhinderde uit vrees dat dit de prijzen voor consumenten zou opdrijven.

Brussel zou vooral bezorgd zijn over dominante positie van de twee Zuid-Koreaanse scheepsbouwers op de markt voor het transport van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) nu de Europese energieprijzen hard stijgen. De vrachtkosten voor lng in Azië zijn gestegen tot recordniveaus van meer dan 300.000 dollar per dag door de stijgende wereldwijde vraag. De twee Zuid-Koreaanse bedrijven domineren de markt voor de bouw van schepen die supergekoeld lng vervoeren.

Meerprijs

Een EU-functionaris zei dat het blokkeren van de fusie Europese consumenten zou helpen beschermen tegen het betalen van hogere prijzen voor gas. Schepen die gas naar Azië vervoeren werden in de afgelopen weken omgeleid naar Europa, waar consumenten bereid zijn een meerprijs te betalen voor de brandstof om elektriciteit op te wekken. De EU is de op twee na grootste importeur van vloeibaar gas ter wereld.

De fusie werd voor het eerst aangekondigd door Hyundai Heavy in 2019. Brussel had van de bedrijven geëist dat ze met oplossingen zouden komen om de concurrentiezorgen weg te nemen. De Zuid-Koreaanse scheepsbouwers zijn belangrijke leveranciers aan de EU en vertegenwoordigen volgens Brussel ongeveer 30 procent van de wereldwijde vraag naar vrachtschepen.

Groen licht

Om de mededingingsbezwaren weg te nemen, had Hyundai Heavy voorgesteld de prijzen voor lng-schepen voorlopig niet te verhogen en een deel van de technologie over te dragen aan kleinere binnenlandse scheepswerven. Maar dat aanbod schoot tekort. Ook zou Hyundai Heavy geen formeel voorstel hebben gedaan om tegemoet te komen aan het verzoek van Brussel om met andere oplossingen te komen.

De fusie is al goedgekeurd door toezichthouders in Singapore, China en Kazachstan, maar heeft nog groen licht nodig van de autoriteiten in de EU, Japan en Zuid-Korea.