Moederbedrijf Facebook stelt terugkeer naar kantoor in VS uit

Meta is daarmee het zoveelste bedrijf in de VS dat zijn heropeningsplannen herziet. Eigenlijk zou personeel vanaf 31 januari weer welkom zijn op kantoor. Dat is nu na 28 maart. Meta eist al dat al zijn Amerikaanse werknemers die naar kantoor komen, gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Werknemers hebben tot 14 maart de tijd om te beslissen of ze naar kantoor terugkeren. Ze kunnen ook een verzoek indienen om fulltime op afstand te werken of om tijdelijk thuis te werken.

Werknemers die vanwege medische of religieuze redenen niet gevaccineerd zijn, kunnen een verzoek indienen om op afstand te blijven werken. Wie zich niet aan de voorschriften houdt, kan worden ontslagen.