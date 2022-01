Omzet Fastned stijgt door hogere prijzen en meer laadstations

Fastned sloot de meetperiode af met 4,9 miljoen euro aan opbrengsten uit het opladen van auto’s. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 154 procent. In het slotkwartaal van 2020 was de omzet 1,9 miljoen euro. Fastned merkt dat er steeds meer elektrische auto’s op de weg rijden. Dat is volgens het bedrijf te zien in de bezettingsgraad. Het aantal laadstations langs snelwegen nam in een jaar tijd met 40 procent toe.

In het slotkwartaal van 2021 voegde Fastned nog eens 24 laadstations toe aan zijn netwerk. Eind 2021 telde de onderneming 188 laadstations verdeeld over zes landen.