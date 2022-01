Internationale troepen binnen twaalf dagen weg uit Kazachstan

De terugtrekking van de internationale troepen in Kazachstan begint binnen twee dagen en zal hooguit tien dagen duren, zo heeft president Kassym-Jomart Tokajev bekendgemaakt. Het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CSTO hielp op zijn verzoek bij het beëindigen van de onrust in het land.

Demonstraties tegen de stijging van brandstofprijzen liepen vorige week flink uit de hand. Overheidsgebouwen gingen in vlammen op en het vliegveld werd bezet. Er werd hard ingegrepen. Er zijn tientallen doden gevallen en de autoriteiten zeggen 9900 arrestaties te hebben verricht.

Met behulp van het militaire bondgenootschap is de situatie in Kazachstan onder controle gebracht. Daarom is nu besloten dat de enkele duizenden buitenlandse militairen gefaseerd het land zullen verlaten. ‘De belangrijkste missie van de CSTO-vredestroepen is met succes voltooid’, aldus Tokajev.

Tokajev ontsloeg tijdens de onrust van vorige week het kabinet en benoemde vicepremier Alichan Smajlov tot interim-premier. Smajlov is dinsdag door het lagerhuis van het parlement tot premier benoemd. Dat gebeurde nadat hij door de president was voorgedragen.