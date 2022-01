ABN AMRO trekt 90 miljoen euro extra uit voor compenseren klanten

ABN AMRO trekt 90 miljoen euro extra uit voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. De regeling die de bank eerder was overeengekomen vergoedde maar vanaf 2008. Maar de bank heeft nu besloten om gedupeerde klanten een compensatie aan te bieden die teruggaat tot 2001.

Het gaat om klanten die een lening hadden met variabele rente of een rekening met de mogelijkheid om rood te staan. ABN AMRO volgde met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Maar geschilleninstituut Kifid oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. De vergoeding kan zomaar honderden euro’s per klant betekenen.

ABN AMRO kwam de oorspronkelijke compensatieregeling in september overeen met de Consumentenbond, waarmee toen nog zo’n 250 miljoen euro was gemoeid. Vanuit andere claimorganisaties was er kritiek dat de regeling niet voldoende zou zijn. Volgens ABN AMRO hebben die claimclubs geen rol gespeeld bij het besluit om de regeling te verruimen. ‘We hebben dit gedaan omdat het kan en om een zo groot mogelijke groep klanten tevreden te stellen’, zegt een woordvoerder. Hij legt uit dat de vergoedingen nu teruggaan tot de verjaringstermijn.