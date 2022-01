Hoger loon voor tienduizenden werknemers glastuinbouw

De ongeveer 35.000 vaste werknemers in de glastuinbouw gaan er dit jaar 5,5 procent op vooruit met hun loon. Dat staat in het eindbod voor een nieuwe cao van werkgevers waarop vakbonden FNV en CNV positief hebben gereageerd.

Medewerkers in kassen moesten het sinds 1 januari 2020 zonder nieuwe cao stellen, dus volgens CNV-bestuurder Jeroen Warnaar werd het hoog tijd voor een loonsverhoging. Die wordt in twee stappen doorgevoerd. Per 1 januari gaan de lonen met terugwerkende kracht 3 procent omhoog en 1 oktober volgt een stap van 2,5 procent. Daarnaast krijgen werknemers eenmalig 500 euro.

Naast de loonsverhoging is ook de toeslag voor onregelmatige uren verhoogd. FNV onderstreept dat de verschillen in beloning kleiner zijn geworden tussen mensen die langer en korter in dienst zijn.

De weg naar een nieuw cao-akkoord was lang. Dat kwam doordat de onderhandelingen in 2020 strandden. Pas in december vorig jaar werden die weer hervat. ‘We zijn blij dat we onze leden deze afspraken kunnen voorleggen. Hun lonen stijgen eindelijk weer na twee jaar’, zegt FNV-bestuurder Leo van Beekum.