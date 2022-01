Beeld beurzen Azië gemengd in afwachting inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Japan, waar beleggers terugkeerden van een lang weekend, sloot de Nikkei-index met een duidelijk verlies. In Hongkong maakte de Hang Seng-index een eerder verlies goed en noteerde hoger. Beleggers zijn voorzichtig in afwachting van het belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten later deze week.

Bij aanhoudend hoge inflatie is de kans groot dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zal besluiten de rente sneller te verhogen om de geldontwaarding te beteugelen. Hogere rentetarieven betekenen dat financieringskosten stijgen voor sommige opkomende economieën die schulden in dollars hebben uitstaan.

Beleggers denken ook na over de gevolgen van het verder afbouwen van de ongekende stimuleringsmaatregelen om economieën door de crisis te helpen. De snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus zet verder de toch al haperende toeleveringsketens onder druk en zorgt ook voor verdere inflatiedruk.

Jerome Powell

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zei dat de Amerikaanse economie in rap tempo groeit en dat de centrale bank zal voorkomen dat hogere inflatie blijvend is. In opmerkingen voor zijn hoorzitting in de Senaat waarschuwde hij er ook voor dat de economie na de pandemie er wel eens anders uit zou kunnen zien.

De Nikkei-index sloot de sessie met een verlies van 0,9 procent. In Hongkong stond de leidende graadmeter licht hoger. Shanghai stond 0,5 procent lager. De Kospi sloot iets onder zijn slotstand van maandag. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent vooral onder druk van bankaandelen die in de uitverkoop gingen.