De inflatie is in december opgelopen naar 5,7 procent op jaarbasis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers naar buiten bracht, zorgden met name de hogere voeding- en energieprijzen ervoor dat de inflatie verder is opgelopen. In november werd nog een inflatie van 5,2 procent gemeten wat het hoogste niveau was in bijna 40 jaar.