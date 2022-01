Vicevoorzitter Amerikaanse centrale bank treedt vervroegd af

De vicevoorzitter van de Amerikaanse centrale bank Richard Clarida treedt op 14 januari af, twee weken voordat zijn termijn verloopt. President Joe Biden besloot Clarida geen nieuwe termijn te gunnen nadat de vicevoorzitter in opspraak was geraakt door dubieuze beurstransacties.

Clarida zou minstens een miljoen dollar aan aandelen in een Amerikaans aandelenfonds hebben verkocht in februari 2020, om een paar dagen later voor ongeveer hetzelfde bedrag aan aandelen van hetzelfde fonds te kopen. De dag daarna deed voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell een aankondiging dat de centrale bank stevige maatregelen zou nemen om de Amerikaanse economie te beschermen tegen de impact van het coronavirus.

De aankoop van de aandelen was in oktober al bekend geworden, maar dat Clarida een paar dagen eerder aandelen had verkocht werd vorige maand pas bekend, toen hij dat aangaf op een officieel document. The New York Times berichtte er donderdag over.

Lael Brainard volgt Clarida op als vicevoorzitter.