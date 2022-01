Grote brand in restaurant op Texel

In een restaurant aan de Kikkertstraat in De Cocksdorp op Texel woedt in de nacht van maandag op dinsdag een grote, uitslaande brand. De brandweer op het Waddeneiland doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden, laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten. Ook is hulp ingeroepen van brandweereenheden vanaf het vasteland.

De brand is rond 02.30 uur ontstaan. Volgens NH Nieuws zou het gaan om restaurant en grand café Bij Joost, maar de woordvoerster kan dat niet bevestigen. ‘Het restaurant moeten we inmiddels als verloren beschouwen’, zegt de veiligheidsregio.