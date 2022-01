Agenten in VS negeren overvaloproep om Pokémon Go te spelen

Twee politieagenten in de stad Los Angeles zijn ontslagen omdat ze in 2017 een oproep om op een overval te reageren negeerden. In plaats daarvan gingen ze op zoek naar virtuele dieren in het mobiele spelletje Pokémon Go.

Hun gesprek in de politiewagen werd opgenomen en is nu via een rechtszaak die de agenten hadden aangespannen openbaar geworden. In het gesprek bespraken ze de zeldzame pokémon-dieren die ze op het spoor waren.

De agenten hadden eerder toegegeven dat ze niet op de oproep om naar de overval te gaan hadden gereageerd, maar ontkenden dat het was omdat ze Pokémon Go aan het spelen waren. Ze vochten hun ontslag aan maar ze verloren deze week de zaak in hoger beroep.

Pokémon Go was een hype in de zomer van 2016. Het is een mobiel spelletje dat gebruikmaakt van augmented reality. Via het scherm op de telefoon worden fictieve pokémons afgebeeld die spelers van het spel kunnen vangen en trainen.