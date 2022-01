Auto-inbrekers en politiewagen crashen tijdens achtervolging

Drie auto-inbrekers zijn maandagavond tijdens een achtervolging door de politie in het Brabantse Veghel gewond geraakt nadat de bestuurder van de vluchtwagen de controle over het voertuig verloor. Ze zijn volgens de politie met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De politiewagen kon de gecrashte wagen ontwijken, schampte een boom en kwam in een tuin terecht. De agenten zijn ongedeerd gebleven.

De inbrekers werden in Uden op heterdaad betrapt en gingen er vandoor. Agenten zetten de achtervolging in. De verdachten reden vanuit Uden de A50 op en gingen er bij Veghel weer af. De auto crashte daar rond 23.00 uur tegen een boom. De politie vermoedt dat de vluchtwagen is gestolen en stelt een onderzoek in.