Delivery Hero: dit jaar geen verliezen meer op maaltijdbezorging

Maaltijdbezorger Delivery Hero denkt later dit jaar geen verlies meer te lijden op maaltijdbezorging. Dat moet in de tweede helft van 2022 gebeuren, liet het Duitse bedrijf weten. Delivery Hero, dat in zo’n 50 landen actief is met maaltijdbezorging, voorziet dat de investeringen in de eerste helft van dit jaar pieken.