Bij een mens is een hart getransplanteerd van een genetisch aangepast varken. De eerste succesvolle harttransplantatie van een genetisch gemodificeerd varken was op 7 januari in de Amerikaanse stad Baltimore, meldt The New York Times.

De krant spreekt over een medische primeur die hoop biedt voor honderdduizenden patiënten met falende organen. De ontvanger is een 57-jarige man die een levensbedreigende hartaandoening had.