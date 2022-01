Winkels en horeca willen dat kabinet Nederland weer ‘open’ doet

INretail denkt dat ‘iedereen zijn leven terug wil’. Dat is volgens een woordvoerder ‘heel goed mogelijk als iedereen zich aan de regels houdt’. ‘We moeten naar een systeem waarbij winkels en de maatschappij kunnen blijven draaien.’ Dat systeem zou wat de zegsman betreft moeten bestaan uit een maximaal aantal bezoekers per vierkante meter winkel, wat zou kunnen verschillen al naar gelang de situatie rond corona. ‘Aan die knop moeten we gaan draaien. Daarover willen we in overleg met het ministerie van Economische Zaken.’

Voorzitter Eus Peters van RND benadrukt het belang van winkels in het dagelijks leven. ‘De winkelstraat vormt het hart van een stad, dorp of wijk en winkelen zorgt voor sociale cohesie. We willen met het nieuwe kabinet aan de slag om daaraan te werken.’ Volgens Peters is het risico op een coronabesmetting in een winkel klein en daarom zouden winkels gewoon open kunnen. ‘Ik hoop dat het nieuwe kabinet dat ook ziet.’ Bovendien zouden winkels ook ruimere openingstijden moeten krijgen dan voor de harde lockdown. Daarmee moeten consumenten hun aankopen juist beter kunnen spreiden.

Ook KHN vindt al langer da de horeca veilig open kan. Afgelopen week kwam de brancheorganisatie met een plan daarvoor en ook nu houdt de organisatie het kabinet voor: ‘kijk naar wat er wél kan’. Verder zou het kabinet ‘het economische en sociaal-maatschappelijk belang van de horecasector’ moeten meewegen in de beslissingen en niet alleen maar naar coronabesmettingen en ziekenhuisbezetting moeten kijken.