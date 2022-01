Nike wil Amerikaans importverbod voor ‘gebreide’ Adidas-schoenen

Sportmerken Nike en Adidas ruziën over sportschoenen die aan de bovenkant een soort gebreide sok zijn. Nike heeft patenten op een eigen technologie met de naam FlyKnit en stelt dat Adidas’ PrimeKnit inbreuk maakt op die patenten. Het Amerikaanse merk is nu naar de International Trade Commission in Washington gestapt. Dat Amerikaanse orgaan kan een importverbod opleggen voor de Adidas-schoenen die buiten de Verenigde Staten gemaakt worden.