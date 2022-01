Voor moord veroordeelde miljonair Robert Durst gestorven

De voor moord veroordeelde Amerikaanse miljonair Robert Durst is op 78-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. De zakenman kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op zijn goede vriendin Susan Berman in 2000. Mede dankzij een HBO-documentaire kon hij worden aangepakt. Justitie vervolgde de vastgoederfgenaam nog voor de moord op diens in 1982 verdwenen vrouw.

Durst zou met hulp van Berman zijn eerste vrouw Kathleen McCormack hebben laten verdwijnen. Omdat hij bang was dat Berman de politie zou vertellen wat er met zijn vrouw was gebeurd, bracht hij ook haar om.

Durst werd in 2015 opgepakt. Slechts uren daarna werd de laatste aflevering uitgezonden van de documentaire The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst. Tijdens de opnames versprak Durst zich over de moorden, toen hij dacht dat er geen microfoons aanstonden.