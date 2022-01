Bitcoin voor het eerst sinds september onder grens 40.000 dollar

De waarde van de bitcoin is maandagmiddag kort onder de grens van 40.000 dollar (zo’n 35.000 euro) geweest. Dat is voor het eerst sinds september. De belangrijkste digitale munt neemt al enkele weken af in waarde. Die daling is sinds het begin van dit jaar ongeveer 14 procent, goed voor de slechtste start van een kalenderjaar voor de munt sinds ten minste 2012.