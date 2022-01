Yesilgöz: Wilders negeerde mij na tweet over mijn afkomst

De nieuwe minister van Justitie Dilan Yeşilgöz heeft nog steeds geen reactie van PVV-leider Geert Wilders, nadat ze hem tevergeefs wilde bellen over een tweet waarin hij haar Turks-Koerdische afkomst aanhaalt. ‘Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen’, twitterde de PVV-leider op 30 december vorig jaar.