Minister wil meer oog voor ondernemers in coronacrisis

De nieuwe minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) wil meer oog voor de belangen van ondernemers bij de aanpak van de coronacrisis. Met name de horeca, kappers en winkeliers hebben erg veel last van de huidige lockdown. ‘We moeten oppassen dat we die mensen een kans blijven geven en een goede maat vinden in de maatregelen die we treffen.’

Wat Adriaansens betreft wordt verder gekeken dan alleen naar de zorg. ‘Dat is heel belangrijk maar we moeten wel zorgen dat Nederland blijft draaien.’ Zij is blij dat ook haar collega Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dat al heeft aangegeven. ‘Ik voel ruimte in het kabinet om breder te kijken naar deze vraagstukken, maar we moeten wel kijken wat verantwoord is.’

Adriaansens zegt zich hard te willen maken voor versoepelingen zodra daar ruimte voor is, maar wil nog niet vooruitlopen op de vraag of dat vrijdag al aan de orde is als het kabinet een nieuwe afweging maakt. ‘Dat is de vraag, omdat we allemaal weten dat de besmettingen toenemen.’