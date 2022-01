VS bieden Russen ontwapeningsoverleg en beperking oefeningen aan

De Amerikanen hebben de Russen overleg aangeboden over ontwapening en het beperken van militaire oefeningen. Het aanbod kwam tijdens crisisberaad in het Zwitserse Genève omdat de spanningen tussen Washington en Moskou hoog zijn opgelopen.

De Amerikanen en andere westerse landen vrezen een Russische invasie in Oekraïne, gezien de opbouw van een enorme Russische troepenmacht aan de grens. Washington dreigde al met forse strafmaatregelen, maar volgens Moskou is er niets aan de hand. De Russen willen wel afdwingen dat Oekraïne geen lid wordt van het militaire bondgenootschap NAVO.

Het topoverleg in de Amerikaanse missie in Genève tussen de onderministers van Buitenlandse Zaken moest in ieder geval verdere escalatie van de Oekraïne-crisis voorkomen. Rusland voelt zich bedreigd door uitbreiding van de NAVO richting oosten. Drie voormalige Sovjetstaten, de Baltische landen sloten zich eerder bij de alliantie aan. Moskou eist veiligheidsgaranties, zoals de belofte dat Oekraïne nooit deel zal uitmaken van het bondgenootschap. De Oekraïense regering wil juist graag lid worden.

Tegemoetkomingen

De Russische bewindsman Sergej Rjabkov en zijn Amerikaanse collega Wendy Sherman overlegden lang met elkaar, nadat ze elkaar zondagavond al een paar uur hadden gesproken. Volgens Sherman betekent vermindering van de spanningen dat de Russische troepen teruggaan naar hun barakken of dat de Russen de Amerikanen vertellen welke oefeningen plaatsvinden en wat hun doel is. Rjabkov op zijn beurt noemde de situatie niet hopeloos, maar wil wel tegemoetkomingen van de Amerikanen.

De komende dagen volgt meer overleg over de crisis. Rusland praat verder met onder meer de NAVO en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).