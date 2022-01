Onderzoekers zien ‘dubbele klimaatwinst’ door plantaardig dieet

Een hoofdzakelijk plantaardig dieet kan leiden tot dubbele klimaatwinst, stelt een groep internationale onderzoekers van onder meer de Universiteit Leiden. Vlees eten veroorzaakt een relatief hoge CO2-uitstoot. De winst zit echter niet alleen in het vermijden daarvan. Landbouwgrond die niet meer nodig is om dieren te laten grazen en veevoer te verbouwen, kan voor een deel worden teruggebracht tot zijn natuurlijke staat. Planten en bomen die er dan op groeien, nemen koolstof op.

Op deze manier zouden mensen in theorie deze eeuw nog bijna 100 gigaton aan CO2 uit de atmosfeer kunnen halen, becijferen hoofdonderzoeker Zhongxiao Sun van de China Agricultural University en zijn collega’s. Dat komt neer op zo’n drie keer de totale wereldwijde uitstoot. Of, zoals de onderzoekers schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Food, veertien keer de totale uitstoot die nu aan de landbouw is toe te schrijven.

Voor de veeteelt is heel veel ruimte nodig: volgens de onderzoekers wordt er nu zo’n 35 procent van de bewoonbare grond in de wereld voor gebruikt, 80 procent van alle landbouwgrond. De beschreven voordelen voor het klimaat worden behaald als de bevolking van 54 rijke landen zou overschakelen op het zogeheten ‘planetary health diet’. Dat is een dieet dat vooral uit groenten en fruit bestaat, in combinatie met kleine hoeveelheden vlees en zuivel. Het is ontworpen om gezond te zijn voor mensen én voor de planeet.

‘Het is een uitstekende kans om verdere opwarming van het klimaat te beperken’, aldus de Leidse onderzoeker Paul Behrens. ‘We hoeven niet puristisch te zijn, alleen al het verminderen van de dierlijke voedselinname zou helpen.’