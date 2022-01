Vakbonden kondigen nieuwe serie stakingen in metaalsector aan

Stakingen in de metaal- en technieksector zijn weer terug na een pauze vanwege de feestdagen. Vakbonden FNV, CNV en De Unie kondigen ‘een nieuwe serie’ regionale stakingen aan bij bedrijven in de sector vanwege het uitblijven van een nieuwe cao. De eerstvolgende staking is donderdag 13 januari, in de regio Eindhoven. De vakbonden willen onder meer een hoger loon voor werknemers en eerder de mogelijkheid op een vast contract.